Ивзан Виталий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1983
Отец: Ивзан Борис Дмитриевич
Мать: Ивзан Вера Павловна
Рождение ребёнка
16.09.2015
Дочь: Ивзан Милана Витальевна
Мать ребёнка: Ивзан Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивзан Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивзан Юлия