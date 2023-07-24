Ивзан Виталий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвзан Виталий Борисович

Ивзан Виталий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1983

Отец: Ивзан Борис Дмитриевич

Мать: Ивзан Вера Павловна

Рождение ребёнка
16.09.2015

Дочь: Ивзан Милана Витальевна

Мать ребёнка: Ивзан Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивзан Роман Витальевич

Мать ребёнка: Ивзан Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивзан Юлия