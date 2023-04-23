Белевитина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белевитина Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2013

Сын: Садыков Евгений Далирович

Отец ребёнка: Садыков Далир Гарифович

Рождение ребёнка
02.09.2015

Сын: Садыков Артем Далирович

Отец ребёнка: Садыков Далир Гарифович

Рождение ребёнка
30.11.2017

Сын: Садыков Егор Далирович

Отец ребёнка: Садыков Далир Гарифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Далир Гарифович