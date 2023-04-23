Белевитина Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.2013
Сын: Садыков Евгений Далирович
Отец ребёнка: Садыков Далир Гарифович
Рождение ребёнка
02.09.2015
Отец ребёнка: Садыков Далир Гарифович
Рождение ребёнка
30.11.2017
Отец ребёнка: Садыков Далир Гарифович
Бракосочетание
Неизвестно