Вейгур Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейгур Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1939

Дата смерти

03.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1939

Отец: Вейгур Янис

Мать: Вейгур Соломея

Смерть
03.06.2015
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