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Вейгур Виктор
Вейгур Виктор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.1939
Дата смерти
03.06.2015
Пол
Мужской
Отец
Вейгур Янис
1899 г.р.
Мать
Вейгур (Кривина) Соломея
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1939
Отец:
Вейгур Янис
Мать:
Вейгур Соломея
Смерть
03.06.2015
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