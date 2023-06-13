Агузарова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузарова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Фиалетта Дадуевна

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Анетта Дадуевна

Отец ребёнка: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцаев Даду (Харитон) Афсарагович

Смерть
Неизвестно