Розум Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Розум Григорий Михайлович
Мать: Розум Софья
Рождение ребёнка
12.02.1961
Дочь: Маркова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Розум Надежда Николаевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.11.1963
Сын: Розум Андрей
Мать ребёнка: Розум Надежда Николаевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розум Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно