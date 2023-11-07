Розум Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозум Александр Григорьевич

Розум Александр Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розум Григорий Михайлович

Мать: Розум Софья

Рождение ребёнка
12.02.1961

Дочь: Маркова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Розум Надежда Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.11.1963

Сын: Розум Андрей

Мать ребёнка: Розум Надежда Николаевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розум Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close