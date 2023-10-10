Болдырева (Камедина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Камедина) Екатерина

Место рождения

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Болдырев Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Болдырев Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Валентин Иванович

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