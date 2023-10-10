Болдырева (Камедина) Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Болдырев Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Болдырев Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно