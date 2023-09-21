Галеев Ахмадулла Галиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев Ахмадулла Галиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1867 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1867 ст.

Отец: Галиулла Валитович

Мать: Бибилатифа

Рождение ребёнка
04.06.1898

Сын: Галеев Гариф Ахмадуллович

Мать ребёнка: Гайнизямал Шакировна

Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Газиза Ахмадулловна

Мать ребёнка: Гайнизямал Шакировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнизямал Шакировна

Смерть
1945
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