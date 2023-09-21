Галеев Ахмадулла Галиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1867 ст.
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1867 ст.
Отец: Галиулла Валитович
Мать: Бибилатифа
Рождение ребёнка
04.06.1898
Сын: Галеев Гариф Ахмадуллович
Мать ребёнка: Гайнизямал Шакировна
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Газиза Ахмадулловна
Мать ребёнка: Гайнизямал Шакировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайнизямал Шакировна
Смерть
1945