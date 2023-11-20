Злобина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафья Ионова
Отец ребёнка: Злобин Иона Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Злобин Алексей Ионов
Отец ребёнка: Злобин Иона Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Злобин Иван Ионов
Отец ребёнка: Злобин Иона Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно