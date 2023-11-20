Злобина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафья Ионова

Отец ребёнка: Злобин Иона Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Злобин Алексей Ионов

Отец ребёнка: Злобин Иона Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Злобин Иван Ионов

Отец ребёнка: Злобин Иона Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Иона Васильевич

Смерть
Неизвестно
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