Краснова Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Тихонова Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Краснов Сидор
Рождение ребёнка
1914
Сын: Аксенов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аксенов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова Лукерья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1977