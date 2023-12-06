Краснова Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Прасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Тихонова Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Краснов Сидор

Рождение ребёнка
1914

Сын: Аксенов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1916

Сын: Аксенов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Лукерья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1977
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