Губанов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губанова Мария Федоровна
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Губанова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губанов Геннадий Афанасьевич
Мать ребёнка: Губанова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губанов Виктор Афанасьевич
Мать ребёнка: Губанова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самоделова Тамара Афанасьевна
Мать ребёнка: Губанова Мария Федоровна