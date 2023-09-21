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Петина Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

15.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1855

Сын: Шевяков Наум Михайлович

Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов

Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Шевякова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов

Рождение ребёнка
03.03.1862

Сын: Шевяков Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов

Рождение ребёнка
18.06.1864

Дочь: Шевякова Февронья Михайловна

Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов

Рождение ребёнка
13.09.1865

Сын: Шевяков Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевеков Михаил Фирсов

Смерть
15.09.1893
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