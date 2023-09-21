Петина Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти15.09.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1855
Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Шевякова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов
Рождение ребёнка
03.03.1862
Сын: Шевяков Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов
Рождение ребёнка
18.06.1864
Дочь: Шевякова Февронья Михайловна
Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов
Рождение ребёнка
13.09.1865
Отец ребёнка: Шевеков Михаил Фирсов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1893