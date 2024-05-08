Пелагея Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

06.03.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

1841 г.р.
1845 г.р.
1846 г.р.
1853 г.р.
1855 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Яков

Отец ребёнка: Михаил

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.05.1845 ст.

Сын: Константин

Отец ребёнка: Михаил

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.07.1846

Сын: Балашов Гавриил

Отец ребёнка: Михаил

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Степан

Отец ребёнка: Михаил

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.06.1855

Сын: Балашов Тимофей

Отец ребёнка: Михаил

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Михаил

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.10.1861

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Михаил

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
06.03.1892

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