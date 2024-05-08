Пелагея Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти06.03.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
14.05.1845 ст.
Сын: Константин
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
05.07.1846
Сын: Балашов Гавриил
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
03.06.1855
Сын: Балашов Тимофей
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
14.10.1861
Смерть
06.03.1892