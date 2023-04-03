Бокачёва (Тихонова) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1996
Сын: Бокачёв Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бокачёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.01.1998
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Бокачёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.09.1999
Дочь: Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Бокачёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.08.2002
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Бокачёв Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно