Бокачёва (Тихонова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокачёва (Тихонова) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1996

Сын: Бокачёв Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бокачёв Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.01.1998

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Бокачёв Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.09.1999

Дочь: Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Бокачёв Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.08.2002

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Бокачёв Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокачёв Василий Дмитриевич

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