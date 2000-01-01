Stram Шарлотта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stram Шарлотта

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Место рождения

Швейцария

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Швейцария
Рождение ребёнка
1855

Сын: Барильотти Николай Николаевич

Отец ребёнка: Барильотти Николай

Италия
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Барильотти Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Барильотти Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барильотти Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барильотти Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Барильотти Николай

Италия
Смерть
Неизвестно
Украина
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