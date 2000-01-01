Stram Шарлотта
Место рожденияШвейцария
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Швейцария
Рождение ребёнка
1855
Сын: Барильотти Николай Николаевич
Отец ребёнка: Барильотти Николай
Италия
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Барильотти Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Барильотти Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барильотти Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барильотти Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Барильотти Николай
Италия
Смерть
Неизвестно
Украина