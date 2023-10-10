Никитина Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Никитина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Никитин Андрей Казьмич
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Никитин Андрей Казьмич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Никитина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Никитин Андрей Казьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно