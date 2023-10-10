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Никитина Дарья Тимофеевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Никитина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Никитин Андрей Казьмич

Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Никитин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Никитин Андрей Казьмич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Никитина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Никитин Андрей Казьмич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Андрей Казьмич

Смерть
Неизвестно
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