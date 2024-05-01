Гуркина Софья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуркина Софья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуркин Александр Семенович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Гуркина) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Гуркин Александр Семенович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Гуркин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Гуркин Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

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