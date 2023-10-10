Симаков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Симаков Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Осуждение
1931
как кулак, выслан из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно