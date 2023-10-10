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Симаков Иван Алексеевич

Место рождения

Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Симаков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Симаков Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Симаков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд
Осуждение
1931
как кулак, выслан из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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