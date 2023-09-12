Терентий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1895
Дочь: Шалаева Анастасия Терентьева
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Терентьев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно