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Кандарицкий Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

26.11.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1892 по 16.04.1919
Троицкое, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Священник с.Троицкое
Осуждение
26.11.1919
Осудивший орган: Оренб. ГубЧК приговор: высшая мера наказания дата реабилитации: май 1992г.
Смерть
26.11.1919
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Был расстрелян в Оренбурге