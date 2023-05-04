Кандарицкий Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти26.11.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 16.04.1919
Троицкое, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Священник с.Троицкое
Осуждение
26.11.1919
Осудивший орган: Оренб. ГубЧК приговор: высшая мера наказания дата реабилитации: май 1992г.
Смерть
26.11.1919
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Был расстрелян в Оренбурге