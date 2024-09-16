Солуянов Константин Иванович
Место рожденияКуйбышевская обл. с. Горское, Российская Федерация
Дата рождения20.07.1925
Дата смерти29.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1954
Сын: Солуянов Валерий Константинович
Мать ребёнка: Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1963
Смерть
29.06.1991