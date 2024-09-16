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Солуянов Константин Иванович

Место рождения

Куйбышевская обл. с. Горское, Российская Федерация

Дата рождения

20.07.1925

Дата смерти

29.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна

Рождение ребёнка
06.04.1954

Сын: Солуянов Валерий Константинович

Мать ребёнка: Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1963

Дочь: Фëдорова (Солуянова) Марина Константиновна

Мать ребёнка: Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна

Смерть
29.06.1991

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