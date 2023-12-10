Койнова Анна Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елехин Феофан Вегиниктович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Койнова Валентина Марковна
Отец ребёнка: Койнов Марк Никитич
Койнова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Койнов Марк Никитич
Смерть
Неизвестно