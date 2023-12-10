Койнова Анна Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койнова Анна Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елехин Феофан Вегиниктович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Койнова Валентина Марковна

Отец ребёнка: Койнов Марк Никитич

Койнова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Койнов Марк Никитич

Смерть
Неизвестно
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