Соколов (Коншина) Нина Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов (Коншина) Нина Викентьевна

Соколов (Коншина) Нина Викентьевна

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

20.06.1939

Дата смерти

31.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.10.1969

Сын: Соколов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Алексеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.02.1974

Сын: Соколов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Алексеевич

Смерть
31.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close