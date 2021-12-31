Соколов (Коншина) Нина Викентьевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1939
Дата смерти31.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1969
Сын: Соколов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1974
Сын: Соколов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2021