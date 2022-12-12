Шипицын Иван Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Шипицын Зиновий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Шипицына Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Мария Захаровна
Смерть
1827