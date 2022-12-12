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Шипицын Иван Зиновьевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шипицын Зиновий

Мать: Шипицына Евдокия Захаровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Захаровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Захаровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шипицын Иван Иванович

Мать ребёнка: Шипицына Мария Захаровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Захаровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Мария Захаровна

Смерть
1827
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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