Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бажанов Николай

Мать: Бажанова Ольга Александровна

Украина
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Педанова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Дыдырко Всеволод Николаевич

Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Дыдырко Игорь

Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Львов Галина Николаевна

Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Чередник Христина

Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыдырко Олег

Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич

Черкассы, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыдырко Николай Кондратьевич

Смерть
1933
Черкассы, Черкаська область
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close