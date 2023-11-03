Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бажанов Николай
Украина
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Педанова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дыдырко Всеволод Николаевич
Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Дыдырко Игорь
Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Львов Галина Николаевна
Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Чередник Христина
Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыдырко Олег
Отец ребёнка: Дыдырко Николай Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
Причина смерти: Болезнь