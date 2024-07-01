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Бабушкин Семен Васильевич

Место рождения

Ключи, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Василий Леонтьевич

Мать: не указана

Ключи, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина (--) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Бабушкин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Бабушкина (--) Варвара Михайловна

Ключи, Каменский муниципальный район, Алтайский край
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

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