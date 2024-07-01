Бабушкин Семен Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабушкин Василий Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Бабушкин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Бабушкина (--) Варвара Михайловна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно