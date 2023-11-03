Петухова (Кашина) Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Кашин Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1904
Ишимского уезда уктузской волости села Зарослого крестьянская дочь 18 лет
Рождение ребёнка
05.02.1916
Сын: Петухов Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Михайлов
Смерть
Неизвестно