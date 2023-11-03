Петухова (Кашина) Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова (Кашина) Параскева Стефанова

Петухова (Кашина) Параскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Кашин Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1904

Муж: Петухов Игнатий Михайлов

Ишимского уезда уктузской волости села Зарослого крестьянская дочь 18 лет
Рождение ребёнка
05.02.1916

Сын: Петухов Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close