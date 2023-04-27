Крутько (Почивалина) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1939
Рождение ребёнка
20.04.1960
Дочь: Захарова Марина Борисовна
Отец ребёнка: Крутько Борис Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1963
Дочь: Крутько Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Крутько Борис Николаевич
Рождение ребёнка
19.11.1966
Сын: Крутько Евгений Борисович
Отец ребёнка: Крутько Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно