Крутько (Почивалина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутько (Почивалина) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1939

Отец: Почивалин Василий Павлович

Мать: Почивалина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
20.04.1960

Дочь: Захарова Марина Борисовна

Отец ребёнка: Крутько Борис Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1963

Дочь: Крутько Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Крутько Борис Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1966

Сын: Крутько Евгений Борисович

Отец ребёнка: Крутько Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутько Борис Николаевич