Иван Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Петрова (тенетова) Агапия Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Военная служба
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
села Ивашевки Сызранского уезда помещицы из дворян Елизаветы Нефедьевой крестьянин
Смерть
Неизвестно