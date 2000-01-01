Иван Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Петрова (тенетова) Агапия Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Военная служба
1812
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
села Ивашевки Сызранского уезда помещицы из дворян Елизаветы Нефедьевой крестьянин
Смерть
Неизвестно
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