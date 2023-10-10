Герасим Яковлев
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти20.11.1775
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Яков Анисимов
Мать: Татьяна Матвеева
МК-1775 20.11.1775 Той же деревни крестьянина Иакова Анисимова сын младенец Герасим 1 года от родимца
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1775
МК-1775 20.11.1775 Той же деревни крестьянина Иакова Анисимова сын младенец Герасим 1 года от родимца