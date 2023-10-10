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Герасим Яковлев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

20.11.1775

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Яков Анисимов

Мать: Татьяна Матвеева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1775 20.11.1775 Той же деревни крестьянина Иакова Анисимова сын младенец Герасим 1 года от родимца
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
20.11.1775
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1775 20.11.1775 Той же деревни крестьянина Иакова Анисимова сын младенец Герасим 1 года от родимца
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