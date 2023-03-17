Фролова Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984
Отец: Фролов Борис Родионович
Рождение ребёнка
06.02.2015
Дочь: Фролова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Безродный Александр
Рождение ребёнка
06.02.2022
Дочь: Фролова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Безродный Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безродный Александр