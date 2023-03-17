Фролова Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Екатерина Борисовна

Фролова Екатерина Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984

Отец: Фролов Борис Родионович

Мать: Фролова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
06.02.2015

Дочь: Фролова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Безродный Александр

Рождение ребёнка
06.02.2022

Дочь: Фролова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Безродный Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безродный Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close