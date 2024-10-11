Крохин Иван Степанович 01.02.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крохин Иван Степанович

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1859

Отец: Крохин Степан Ильич

Мать: Крохина Наталья Артемьевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крохина) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Бракосочетание
10.11.1878

Жена: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Свидетели: | - мещанин Федор Дмитриевич Дрищев | - мещанин Василий Федорович Хрустачев | - мещанин Федор ? Гагинский | - мещанин Иван Иванович Гагинский
Рождение ребёнка
15.09.1879

Дочь: (Крохина) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
13.06.1881

Сын: Крохин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
05.12.1882

Сын: Крохин Николай Иванович

Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
03.10.1886

Сын: Крохин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
14.02.1889

Дочь: (Крохина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Крохин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Смерть
Неизвестно

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