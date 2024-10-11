Крохин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения01.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1859
Отец: Крохин Степан Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крохина) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна
Московская губ., г. Сергиев Посад
Бракосочетание
10.11.1878
Свидетели: | - мещанин Федор Дмитриевич Дрищев | - мещанин Василий Федорович Хрустачев | - мещанин Федор ? Гагинский | - мещанин Иван Иванович Гагинский
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: (Крохина) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна
Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
13.06.1881
Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна
Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
05.12.1882
Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна
Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
03.10.1886
Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна
Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
14.02.1889
Дочь: (Крохина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна
Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
01.11.1896
Мать ребёнка: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Смерть
Неизвестно