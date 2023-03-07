Онищенко Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мокрина Петровна
Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
20.07.1888
Дочь: Макрина
Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1890
Дочь: Матюшенко Парасковья Петровна
Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
08.06.1893
Сын: Онищенко Федор
Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
26.02.1895
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
02.09.1897
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
21.09.1898
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Онищенко Степан
Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно