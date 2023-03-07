Онищенко Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнищенко Мария Матвеевна

Онищенко Мария Матвеевна

avatar

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Матвей

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мокрина Петровна

Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.07.1888

Дочь: Макрина

Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.10.1890

Дочь: Матюшенко Парасковья Петровна

Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.06.1893

Сын: Онищенко Федор

Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.02.1895

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
02.09.1897

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Онищенко Степан

Отец ребёнка: Онищенко Петр Яковлевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close