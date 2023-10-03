Стив Росс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стив Росс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перси Миллер

Мать ребёнка: Шерил Миллер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хизер Миллер

Мать ребёнка: Шерил Миллер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синди Миллер

Мать ребёнка: Шерил Миллер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерил Миллер

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