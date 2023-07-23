Монгуш Айлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Чай-Суу Адыгжыевна
Отец ребёнка: Монгуш Адыгжы Давааевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Чимис Адыгжыевна
Отец ребёнка: Монгуш Адыгжы Давааевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Чайзат Адыгжыевна
Отец ребёнка: Монгуш Адыгжы Давааевич
Бракосочетание
Неизвестно