Слугина Васса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугина Васса Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Слугин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Слугин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Милонова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Коляденкова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Коляденко Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слугин Алексей Васильевич

Смерть
1944
Тамбовка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
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