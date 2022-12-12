Слугина Васса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Милонова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Коляденкова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Коляденко Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Слугин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Тамбовка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область