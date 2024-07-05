(Симкина) Сима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Меер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Симкин Эфраим
Отец ребёнка: Симкин Ицко
Рождение ребёнка
1828
Сын: Симкин Юда
Отец ребёнка: Симкин Ицко
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Симкин) Малка
Отец ребёнка: Симкин Ицко
Рождение ребёнка
1837
Сын: Симкин Меер
Отец ребёнка: Симкин Ицко
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Симкин) Белла
Отец ребёнка: Симкин Ицко