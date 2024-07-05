(Симкина) Сима 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Симкина) Сима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Меер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Симкин Эфраим

Отец ребёнка: Симкин Ицко

Рождение ребёнка
1828

Сын: Симкин Юда

Отец ребёнка: Симкин Ицко

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Симкин) Малка

Отец ребёнка: Симкин Ицко

Рождение ребёнка
1837

Сын: Симкин Меер

Отец ребёнка: Симкин Ицко

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Симкин) Белла

Отец ребёнка: Симкин Ицко

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