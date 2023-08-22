Литошка Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Литошко Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Литошко Раиса Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошко Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Литошко Раиса Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литошко Раиса Антоновна
Смерть
1983