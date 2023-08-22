Литошка Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литошка Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Литошко Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Литошко Раиса Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошко Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Литошко Раиса Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литошко Раиса Антоновна

Смерть
1983
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