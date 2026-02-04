Головей Станислав Игоревич
мужской, родился 16.06.1991, Житикара, , Костанайская, Казахстан
Мать(Головей) Ирина Васильевна23.04.1970 г.р.
ОтецЦай Игорь Станиславович06.03.1970 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1991
Житикара, , Костанайская, Казахстан
Место жительства
01.09.2011
Магнитогорск, , Челябинская, Россия
Рождение ребёнка
24.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карабельщикова Дарья Андреевна
Магнитогорск, , Челябинская, Россия
Рождение ребёнка
04.10.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карабельщикова Дарья Андреевна