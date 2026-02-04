Головей Станислав Игоревич 16.06.1991 — найти родственников по фамилии на Familio

Головей Станислав Игоревич

Автор
СГ
Головей С.

мужской, родился 16.06.1991, Житикара, , Костанайская, Казахстан

Мать
(Головей) Ирина Васильевна23.04.1970 г.р.
Отец
Цай Игорь Станиславович06.03.1970 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1991

Отец: Цай Игорь Станиславович

Мать: (Головей) Ирина Васильевна

Житикара, , Костанайская, Казахстан

Место жительства
01.09.2011
Магнитогорск, , Челябинская, Россия

Рождение ребёнка
24.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карабельщикова Дарья Андреевна

Магнитогорск, , Челябинская, Россия

Рождение ребёнка
04.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карабельщикова Дарья Андреевна

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