Кириллова Ефросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1966
Сын: Кириллов Роман Васильевич
Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
27.12.1968
Дочь: Кириллова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Сергей (?) Васильевич
Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно