Кириллова Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Ефросинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Кириллов Роман Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
27.12.1968

Дочь: Кириллова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Сергей (?) Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Василий Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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