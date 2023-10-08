Чернов Станислав Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Станислав Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.?

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.?

Отец: Чернов Борис Николаевич

Мать: Чернова жена Бориса

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