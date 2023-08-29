Катин Виктор Арсениев
Место рожденияд.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Дата рождения02.01.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1916 ст.
Отец: Катин Арсений Яковлевич
Мать: Катина Ольга Матфеевна
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источник:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кирилловский уезд Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос.арх.Архангельской обл.
Крещение
03.01.1916 ст.
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источник:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кирилловский уезд Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос.арх.Архангельской обл.
Смерть
Неизвестно