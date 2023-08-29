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Катин Виктор Арсениев

Место рождения

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.

Дата рождения

02.01.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1916 ст.

Отец: Катин Арсений Яковлевич

Мать: Катина Ольга Матфеевна

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источник:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кирилловский уезд Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос.арх.Архангельской обл.
Крещение
03.01.1916 ст.
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источник:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кирилловский уезд Новгородской губ.,Ф.29,Оп.39,Д.1053 гос.арх.Архангельской обл.
Смерть
Неизвестно
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