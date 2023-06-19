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Жгулев Сергей Петрович

Место рождения

Старобибеево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1919

Отец: Жгулев Петр Ефимович

Мать: Жгулева Анна Николаевна

Старобибеево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
?.01.1938
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Получение воинского звания/чина
1940
рядовой\; капитан\; лейтенант\; майор
Военная награда
13.10.1944
Орден Отечественной войны II степени
Демобилизация
17.07.1946
Военная служба
Неизвестно
1293 апап 19 А КарФ (1293 апап, 19 А КарФ, 19 А, КарФ)\; 122 сд КарФ (122 сд КарФ, 122 сд, КарФ)\; 122 сд 14 А (122 сд, 14 А)\; 122 сд (122 сд)\; 120 оминб 122 сд (120 оминб, 122 сд)\; 369 гап 122 сд ... Показать все
Смерть
Неизвестно