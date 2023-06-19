Жгулев Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения06.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1919
Отец: Жгулев Петр Ефимович
Мать: Жгулева Анна Николаевна
Военная служба
?.01.1938
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Получение воинского звания/чина
1940
рядовой\; капитан\; лейтенант\; майор
Военная награда
13.10.1944
Орден Отечественной войны II степени
Демобилизация
17.07.1946
Военная служба
Неизвестно
1293 апап 19 А КарФ (1293 апап, 19 А КарФ, 19 А, КарФ)\; 122 сд КарФ (122 сд КарФ, 122 сд, КарФ)\; 122 сд 14 А (122 сд, 14 А)\; 122 сд (122 сд)\; 120 оминб 122 сд (120 оминб, 122 сд)\; 369 гап 122 сд ... Показать все
Смерть
Неизвестно