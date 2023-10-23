Фомина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Мухина Александра Борисовна
Отец ребёнка: Фомин Борис Иванович
Ст. Потемкин, Верхние-Курмоярскийхние-Курмоярский район, Сталинградской области
Смерть
Неизвестно