Каратаев Георгий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1940
Сын: Каратаев Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Тында, город Тында, Амурская область
Родился в с. Амуткачи, Тындинский район. Сейчас нет такого села
Рождение ребёнка
1953
Сын: Каратаев Николай Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каратаева Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каратаева Алла Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно