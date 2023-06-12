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Каратаев Георгий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1940

Сын: Каратаев Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Тында, город Тында, Амурская область
Родился в с. Амуткачи, Тындинский район. Сейчас нет такого села
Рождение ребёнка
1953

Сын: Каратаев Николай Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каратаева Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каратаева Алла Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каратаева Александра Петровна

Смерть
Неизвестно