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Кожохин Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кожохина Аксинья Федоровна

Мать ребёнка: Кожохина Прасковья Васильевна

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.11.1892

Дочь: Кожохина Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Кожохина Прасковья Васильевна

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Кожохин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Кожохина Прасковья Васильевна

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
20.04.1944
Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
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