Кожохин Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кожохина Аксинья Федоровна
Мать ребёнка: Кожохина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.1892
Дочь: Кожохина Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Кожохина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
08.10.1909
Мать ребёнка: Кожохина Прасковья Васильевна
Смерть
20.04.1944