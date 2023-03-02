Ильин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1885

Сын: Ильин Александр

Мать ребёнка: Ильина Евдокия

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.05.1890

Сын: Ильин Николай

Мать ребёнка: Ильина Ирина

Рождение ребёнка
11.10.1890

Дочь: Прахт Pracht Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ильина Евдокия

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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