Ильин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1885
Сын: Ильин Александр
Мать ребёнка: Ильина Евдокия
Рождение ребёнка
06.05.1890
Сын: Ильин Николай
Мать ребёнка: Ильина Ирина
Рождение ребёнка
11.10.1890
Дочь: Прахт Pracht Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ильина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Евдокия
Смерть
Неизвестно