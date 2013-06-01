Зуева (Безсонова) Ефалия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Безсонова) Ефалия Константиновна

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Место рождения

Барнаул, Алтайского края Россия

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

01.06.2013

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: Безсонов Константин Константинович

Мать: Безсонова Клавдия Григорьевна

Барнаул, Алтайского края Россия
Крещение
1930
г. Барнаул
Godparents:Ольга Григорьевна Гуляева и Артемьев Доня
Образование
23.05.1945
школа №29
Галка Волобуева говорит: девчонки идем в ветеринарный всегда с продуктами будем. И она окончила Омский ветеринарный институт.
Работа или профессия
С 1948 по 1950
совхоз ОРМа завода им.Чкалова
Бухгалтер,счетовод
Работа или профессия
С 1950
школа садоводства г.Бердск
Бухгалтер
Работа или профессия
С 1951
облпчелконтора гюНовосибирск
бухгалтер
Бракосочетание
07.?.1952

Муж: Зуев Михаил Александрович

Морозово Искитимского района Новосибирской
Работа или профессия
С 1952
Тулинский совхозУМТВ
бухгалтер | совхоз МВД
Рождение ребёнка
05.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Михаил Александрович

г.Новосибирск роддом №5
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Рождение ребёнка
08.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Михаил Александрович

Новосибирская обл Тулинский с-з
Работа или профессия
С 1957 по ?.08.1959
Озерский с-з Каргатского р-на НСО
бухгалтер
Работа или профессия
С ?.08.1960
Маршанский с-з Каргатского р-на НСО
бухгалтер
Работа или профессия
С ?.06.1963
Федосовский(Целинный) с-з Коченевского р-на НСО
зам.главного бухгалтера
Образование
С 1967 по 1969
Колыванский сельхозтехникум
среднее
Работа или профессия
С ?.01.1968
управление сельского хозяйства Коченевского р-на НСО
бухгалтер
Образование
Между 1971 и 1975
Новосибирск Россия
Высшее
Образование
?.04.1974
г.Новосибирск
НСХИ, агрономический факультет
Развод
1980

Муж: Зуев Михаил Александрович

Коченево Новосибирской обл.Россия
заочно
Смерть
01.06.2013
Новосибирск
Причина смерти: Инсульт | утром часов в 6-7 упала возле холодильника и пролежала до 15 часов,Вероничка приехала и на скорой увезли в больницу,в реанимации пробыла сутки в сознании
Похороны
03.06.2013
Барышево НСО
кремирование
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