Зуева (Безсонова) Ефалия Константиновна
Место рожденияБарнаул, Алтайского края Россия
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти01.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
Барнаул, Алтайского края Россия
Крещение
1930
г. Барнаул
Godparents:Ольга Григорьевна Гуляева и Артемьев Доня
Образование
23.05.1945
школа №29
Галка Волобуева говорит: девчонки идем в ветеринарный всегда с продуктами будем. И она окончила Омский ветеринарный институт.
Работа или профессия
С 1948 по 1950
совхоз ОРМа завода им.Чкалова
Бухгалтер,счетовод
Работа или профессия
С 1950
школа садоводства г.Бердск
Бухгалтер
Работа или профессия
С 1951
облпчелконтора гюНовосибирск
бухгалтер
Бракосочетание
07.?.1952
Морозово Искитимского района Новосибирской
Работа или профессия
С 1952
Тулинский совхозУМТВ
бухгалтер | совхоз МВД
Рождение ребёнка
05.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Михаил Александрович
г.Новосибирск роддом №5
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Рождение ребёнка
08.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Михаил Александрович
Новосибирская обл Тулинский с-з
Работа или профессия
С 1957 по ?.08.1959
Озерский с-з Каргатского р-на НСО
бухгалтер
Работа или профессия
С ?.08.1960
Маршанский с-з Каргатского р-на НСО
бухгалтер
Работа или профессия
С ?.06.1963
Федосовский(Целинный) с-з Коченевского р-на НСО
зам.главного бухгалтера
Образование
С 1967 по 1969
Колыванский сельхозтехникум
среднее
Работа или профессия
С ?.01.1968
управление сельского хозяйства Коченевского р-на НСО
бухгалтер
Образование
Между 1971 и 1975
Новосибирск Россия
Высшее
Образование
?.04.1974
г.Новосибирск
НСХИ, агрономический факультет
Развод
1980
Коченево Новосибирской обл.Россия
заочно
Смерть
01.06.2013
Новосибирск
Причина смерти: Инсульт | утром часов в 6-7 упала возле холодильника и пролежала до 15 часов,Вероничка приехала и на скорой увезли в больницу,в реанимации пробыла сутки в сознании
Похороны
03.06.2013
Барышево НСО
кремирование