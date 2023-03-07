Данилов Николай Иович
Место рождения
Дата рождения25.10.1907
Дата смерти08.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1929
Дочь: Сафонова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Данилова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1941
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)