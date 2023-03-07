Данилов Николай Иович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Николай Иович

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Место рождения

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.10.1907

Дата смерти

08.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1905 и 1907 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1929

Дочь: Сафонова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Данилова Мария Дмитриевна

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Мария Дмитриевна

Смерть
08.07.1941
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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