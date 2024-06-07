Лунин Александр Алексеев
Место рожденияРычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Дата рождения25.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Упоминание
Неизвестно
МК 1899 лист 293об
Смерть
Неизвестно