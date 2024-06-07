Лунин Александр Алексеев 25.09.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунин Александр Алексеев

Место рождения

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)

Дата рождения

25.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899

Отец: Лунин Алексей Тимофеев

Мать: Лунина (Лунина) Вера Тимофеева

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Упоминание
Неизвестно
МК 1899 лист 293об
Смерть
Неизвестно

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