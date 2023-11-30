Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1701 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1719 и 1723

Жена: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1755
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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