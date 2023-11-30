Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1719 и 1723
Жена: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Смерть
После 1755